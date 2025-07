Les mardis du jeu en centre-ville Halle Ambroise Croizat Marseille 3e Arrondissement

Les mardis du jeu en centre-ville

Mardi 8 juillet 2025 de 9h30 à 12h30.

Mardi 15 juillet 2025 de 9h30 à 12h30.

Mardi 22 juillet 2025 de 9h30 à 12h30. Halle Ambroise Croizat 19 rue kleber Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Été Marseillais, aménagement et animation d’espaces de jeux adaptés aux différentes tranches d’âge.

Stands tenus par les centres sociaux Baussenque, St Mauront, Belle de Mai et Kléber, et des associations partenaires.Enfants

Halle Ambroise Croizat 19 rue kleber Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

English :

As part of l’Été Marseillais, play areas adapted to different age groups were set up and animated.

Stands run by the Baussenque, St Mauront, Belle de Mai and Kléber social centers, and partner associations.

German :

Im Rahmen des Marseiller Sommers Einrichtung und Animation von Spielbereichen, die für verschiedene Altersgruppen geeignet sind.

Stände, die von den Sozialzentren Baussenque, St Mauront, Belle de Mai und Kléber sowie von Partnervereinen betreut werden.

Italiano :

Nell’ambito di l’Été Marseillais, saranno allestite e gestite aree gioco adatte a diverse fasce d’età.

Gli stand sono gestiti dai centri sociali Baussenque, St Mauront, Belle de Mai e Kléber e dalle associazioni partner.

Espanol :

En el marco de l’Été Marseillais, se instalarán y gestionarán espacios de juego adaptados a diferentes grupos de edad.

Puestos gestionados por los centros sociales de Baussenque, St Mauront, Belle de Mai y Kléber, y asociaciones colaboradoras.

