Les mardis du Ping SAINT PAIR SUR MER Saint-Pair-sur-Mer 8 juillet 2025 17:00

Manche

Les mardis du Ping SAINT PAIR SUR MER Gymnase Scissy Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 17:00:00

fin : 2025-07-08 23:30:00

Date(s) :

2025-07-08

Tournois ouverts à tous, estivants et licenciés tous les mardis de l’été de 17h à 23h30.

17h estivants non licenciés et licenciés moins de 1100 points

19h moins de 1500 points

20h30 toutes catégories

Renseignements au 06 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr

Tournois ouverts à tous, estivants et licenciés tous les mardis de l’été de 17h à 23h30.

17h estivants non licenciés et licenciés moins de 1100 points

19h moins de 1500 points

20h30 toutes catégories

Renseignements au 06 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr .

SAINT PAIR SUR MER Gymnase Scissy

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr

English : Les mardis du Ping

Tournaments open to all, summer guests and members alike, every Tuesday in summer from 5pm to 11:30pm.

5pm: unlicensed summer players and licensed players under 1100 points

7pm: under 1500 points

8:30pm: all categories

Information: 06 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr

German :

Turniere für alle, Sommergäste und Lizenzinhaber, jeden Dienstag im Sommer von 17:00 bis 23:30 Uhr.

17 Uhr: Sommergäste ohne Lizenz und Lizenzierte mit weniger als 1100 Punkten

19 Uhr: unter 1500 Punkten

20:30 Uhr: alle Kategorien

Informationen unter 06 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr

Italiano :

Tornei aperti a tutti, residenti estivi e titolari di licenza, ogni martedì d’estate dalle 17.00 alle 23.30.

ore 17.00: giocatori estivi senza licenza e giocatori con licenza con meno di 1.100 punti

19.00: sotto i 1.500 punti

ore 20.30: tutte le categorie

Informazioni: 06 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr

Espanol :

Torneos abiertos a todos, residentes de verano y titulares de licencia, todos los martes de verano de 17.00 a 23.30 horas.

17 h: jugadores de verano sin licencia y jugadores con licencia con menos de 1.100 puntos

19.00 h: menos de 1.500 puntos

20.30 h: todas las categorías

Información: 06 61 70 66 01 jacquescanuet@wanadoo.fr

L’événement Les mardis du Ping Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Granville Terre et Mer