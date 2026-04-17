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Les mardis du Trez-Hir Plougonvelin

Les mardis du Trez-Hir Plougonvelin mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Le Trez-Hir

Ville : 29217 Plougonvelin

Département : Finistère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plougonvelin

Les mardis du Trez-Hir

Le Trez-Hir Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Rendez-vous ce mardi au Trez-Hir pour un spectacle jeune public !   .

Le Trez-Hir Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 03 81 

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English : Les mardis du Trez-Hir

L’événement Les mardis du Trez-Hir Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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