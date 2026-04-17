Les mardis du Trez-Hir Plougonvelin
Les mardis du Trez-Hir Plougonvelin mardi 28 juillet 2026.
Plougonvelin
Les mardis du Trez-Hir
Le Trez-Hir Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Rendez-vous ce mardi au Trez-Hir pour un spectacle jeune public ! .
Le Trez-Hir Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 03 81
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English : Les mardis du Trez-Hir
L’événement Les mardis du Trez-Hir Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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