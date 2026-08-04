Informations pratiques

Valff

Les mardis du Wihr

1 rue de l’Eglise Valff Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-18

Dans le cadre serein du Jardin du Livre, nos intervenants vous éclaireront sur comment protéger la création, avec des astuces de jardinier.

Dans le cadre serein du Jardin du Livre, nos intervenants vous éclaireront sur comment protéger la création, avec des astuces de jardinier.

Mardi 4 août Découvrez le jardin-forêt avec avec Mathieu Petot.

Musiques protestantes Jean-Daniel Toureille, animateur à RCF avec sa guitare.

Mardi 18 août Sol vivant pour la fertilité avec marie Windenberger, ingénieure agronome, professeure au lycée agricole de Winzenheim.

Musiques juives. 0 .

1 rue de l’Eglise Valff 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 21 09 contact@lejardindulivre.fr

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English :

In the peaceful setting of the Jardin du Livre, our speakers will %E9explain how to protect your plants, along with some gardening tips.

L’événement Les mardis du Wihr Valff a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Barr