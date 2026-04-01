Les mardis en musique Bibliothèque Morlaàs
Les mardis en musique Bibliothèque Morlaàs mardi 14 avril 2026.
Morlaàs
Les mardis en musique
Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Séance animée par les bibliothécaires. Dialogue et écoute de musique avec un thème à chaque session. .
Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr
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English : Les mardis en musique
L’événement Les mardis en musique Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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