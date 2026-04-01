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Les mardis en musique Bibliothèque Morlaàs

Les mardis en musique Bibliothèque Morlaàs

Les mardis en musique Bibliothèque Morlaàs mardi 14 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 2 Place des Fors

Ville : 64160 Morlaàs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-14T17:00:00

Fin : 2026-04-14T

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Morlaàs

Les mardis en musique

Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Séance animée par les bibliothécaires. Dialogue et écoute de musique avec un thème à chaque session.   .

Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85  bibliotheque@mairie-morlaas.fr

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English : Les mardis en musique

L’événement Les mardis en musique Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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