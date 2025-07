LES MARDIS KIDS: ANIMATIONS JEUX EN BOIS Font-Romeu-Odeillo-Via

LES MARDIS KIDS: ANIMATIONS JEUX EN BOIS Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 15 juillet 2025.

LES MARDIS KIDS: ANIMATIONS JEUX EN BOIS

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 17:30:00

2025-07-15

Un après-midi de fête autour de jeux en bois. Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant l’activité.

En famille à partir de 4 ans.

Gratuit…

English :

A festive afternoon of wooden games. Children remain the responsibility of their parents during the activity.

For families aged 4 and over.

Free admission…

German :

Ein festlicher Nachmittag rund um Holzspiele. Die Kinder bleiben während der Aktivität unter der Verantwortung der Eltern.

Für Familien ab 4 Jahren.

Kostenlos…

Italiano :

Un pomeriggio di festa con giochi in legno. I bambini restano sotto la responsabilità dei genitori durante l’attività.

Per famiglie a partire dai 4 anni.

Ingresso libero…

Espanol :

Una tarde festiva de juegos de madera. Los niños permanecen bajo la responsabilidad de sus padres durante la actividad.

Para familias a partir de 4 años.

Entrada gratuita…

