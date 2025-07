LES MARDIS KIDS: KIDS VS WILD Font-Romeu-Odeillo-Via

LES MARDIS KIDS: KIDS VS WILD

43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-05 14:30:00

fin : 2025-08-05 16:00:00

2025-08-05

Initiation à la survie. Atelier proposé par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat avec RCP + matériel de survie. Départ devant l’Office de Tourisme.

Construction d’un abri de survie, fabrication d’un filtre pour rendre l’eau potable, reconnaît…

English :

Introduction to survival. Workshop led by a state-qualified mountain leader with CPR + survival equipment. Departure from in front of the Tourist Office.

Building a survival shelter, making a filter to make water drinkable, recognizing…

German :

Einführung in das Überlebenstraining. Von einem staatlich geprüften Bergführer angebotener Workshop mit Herz-Lungen-Wiederbelebung + Überlebensausrüstung. Start vor dem Office de Tourisme.

Bau einer Überlebensunterkunft, Herstellung eines Filters, um das Wasser trinkbar zu machen, Erkennen von…

Italiano :

Introduzione alla sopravvivenza. Laboratorio guidato da un leader di montagna qualificato con RCP + attrezzatura di sopravvivenza. Inizio davanti all’Ufficio del Turismo.

Costruire un rifugio di sopravvivenza, costruire un filtro per rendere l’acqua potabile, riconoscere…

Espanol :

Introducción a la supervivencia. Taller dirigido por un monitor de montaña titulado por el Estado con RCP + equipo de supervivencia. Inicio frente a la Oficina de Turismo.

Construir un refugio de supervivencia, hacer un filtro para potabilizar el agua, reconocer los…

