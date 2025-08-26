Les mardis ludiques Belli’Jeux Compiègne
Les mardis ludiques Belli’Jeux
7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne Oise
Début : 2025-08-26 20:30:00
fin : 2025-09-23
2025-08-26 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30
À la découverte des jeux de société avec l’association Jouons à Compiègne. Ouvert à tous.
Sur inscription 03.44.23.57.55 0 .
7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 85 24 27
