LES MARDIS MÉDIÉVAUX COUVENT DES JACOBINS Toulouse

LES MARDIS MÉDIÉVAUX COUVENT DES JACOBINS Toulouse mardi 8 juillet 2025.

LES MARDIS MÉDIÉVAUX

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Tous les mardis de l’été, le Couvent des Jacobins accueille les Mardis Médiévaux, une animation vivante portée par la Compagnie du Petit Meschin. En costumes, ses membres recréent la vie dans la rue au Moyen Âge .

Chaque mardi de l’été, le Couvent des Jacobins devient le décor vivant des Mardis Médiévaux, animés par la Compagnie du Petit Meschin. À travers “La rue au Moyen Âge”, vous découvrez la richesse du quotidien médiéval grâce à des personnages costumés, des décors d’époque et une médiation participative. Métiers, langage, hygiène, toponymie ou vie domestique sont abordés de manière ludique, en français et en anglais.

Bon à savoir

– À partir de 7 ans .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Every Tuesday throughout the summer, the Couvent des Jacobins hosts Mardis Médiévaux, a lively event organized by the Compagnie du Petit Meschin. In costume, its members recreate « street life in the Middle Ages ».

German :

Jeden Dienstag im Sommer finden im Jakobinerkloster die Mardis Médiévaux statt, eine lebendige Veranstaltung, die von der Compagnie du Petit Meschin getragen wird. In Kostümen stellen die Mitglieder der Gruppe das Leben auf der Straße im Mittelalter nach.

Italiano :

Ogni martedì d’estate, il Couvent des Jacobins ospita Mardis Médiévaux, un evento vivace organizzato dalla Compagnie du Petit Meschin. Vestiti in costume, i suoi membri ricreano la « vita di strada nel Medioevo ».

Espanol :

Todos los martes de verano, el Couvent des Jacobins acoge Mardis Médiévaux, un animado acto organizado por la Compagnie du Petit Meschin. Vestidos con disfraces, sus miembros recrean « la vida en las calles en la Edad Media ».

L’événement LES MARDIS MÉDIÉVAUX Toulouse a été mis à jour le 2025-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE