Les mardis mix afro/latino/rock au Golf Café Millau

Les mardis mix afro/latino/rock au Golf Café

Avenue de Millau-Plage Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Le RDV de l’été des passionnés et curieux

Pour cette 15ème édition, en partenariat avec le GOLF CAFÉ et l’Association SBKR 2.0″ des soirées hautes en couleurs tous les mardis de l’été à partir de 20h30

Vous serez accueillis dans un cadre idyllique et propice à la danse et la fête…. Dépaysement assuré

NOUVELLE DÉCO EXTÉRIEURE

NOUVELLE PISTE DE DANSE

Restauration possible & mieux vaut réserver !!

05 65 61 35 57

Au programme SALSA BACHATA KIZOMBA MERENGUE REAGGETON KUDURO ROCK’N’ROLL y MAS … animations dansantes toute la soirée

ENTRÉE GRATUITE

Alors réserves dès à présent tes Mardis soirs au Golf Café !

C’est ici qu’il faudra être cet été

Parles en à tes amis

Bonne humeur Convivialité Partage & Fiesta seront les mots d’ordre de ces soirées

On vous attend avec impatience .

Avenue de Millau-Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 57 johnbonneviale@gmail.com

