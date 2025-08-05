Les mardis mix afro/latino/rock au Golf Café Millau
mardi 5 août 2025.
Les mardis mix afro/latino/rock au Golf Café
Avenue de Millau-Plage Millau Aveyron
Début : 2025-08-05
fin : 2025-08-12
2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
Le RDV de l’été des passionnés et curieux
Pour cette 15ème édition, en partenariat avec le GOLF CAFÉ et l’Association SBKR 2.0″ des soirées hautes en couleurs tous les mardis de l’été à partir de 20h30
Vous serez accueillis dans un cadre idyllique et propice à la danse et la fête…. Dépaysement assuré
NOUVELLE DÉCO EXTÉRIEURE
NOUVELLE PISTE DE DANSE
Restauration possible & mieux vaut réserver !!
05 65 61 35 57
Au programme SALSA BACHATA KIZOMBA MERENGUE REAGGETON KUDURO ROCK’N’ROLL y MAS … animations dansantes toute la soirée
ENTRÉE GRATUITE
Alors réserves dès à présent tes Mardis soirs au Golf Café !
C’est ici qu’il faudra être cet été
Parles en à tes amis
Bonne humeur Convivialité Partage & Fiesta seront les mots d’ordre de ces soirées
On vous attend avec impatience .
Avenue de Millau-Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 57 johnbonneviale@gmail.com
