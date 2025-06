LES MARDIS MUSICAUX AL & DEN Magalas 15 juillet 2025 07:00

Hérault

LES MARDIS MUSICAUX AL & DEN PLACE DE LA PROMENADE Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Concert AL&DEN à 20h30 sur la Promenade, organisé par la Mairie .

Buvette et petite restauration par le Comité des fêtes.

Concert AL&DEN à 20h30 sur la Promenade, organisé par la Mairie .

Buvette et petite restauration par le Comité des fêtes. .

PLACE DE LA PROMENADE

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil@ville-magalas.fr

English :

AL&DEN concert at 8:30pm on the Promenade, organized by the Town Hall.

Refreshments and snacks provided by the Comité des fêtes.

German :

Konzert AL&DEN um 20.30 Uhr auf der Promenade, organisiert vom Rathaus .

Getränke und kleine Snacks durch das Festkomitee.

Italiano :

Concerto di AL&DEN alle 20.30 sulla Promenade, organizzato dal Municipio.

Rinfreschi e spuntini a cura del Comité des fêtes.

Espanol :

Concierto de AL&DEN a las 20.30 h en el paseo marítimo, organizado por el Ayuntamiento.

Refrescos y aperitivos a cargo del Comité des fêtes.

L’événement LES MARDIS MUSICAUX AL & DEN Magalas a été mis à jour le 2025-06-25 par 34 OT AVANT-MONTS