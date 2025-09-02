Les mardis soir, c’est jeux de rôle ! Crest
Les mardis soir, c’est jeux de rôle ! Crest mardi 2 septembre 2025.
Les mardis soir, c’est jeux de rôle !
Parc du Boscquet Crest Drôme
Début : Mardi 2025-09-02 20:00:00
fin : 2025-09-30
2025-09-02
Chaque mardi soir dès 20h, rejoignez les tables de jeux de rôle pour vous plonger ensemble dans des univers ludiques ! Les autres jeux sont les bienvenus aussi.
Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org
English :
Every Tuesday evening from 8pm, join the role-playing tables and immerse yourself in a world of fun! Other games are welcome too.
German :
Jeden Dienstagabend ab 20 Uhr kannst du dich zu den Rollenspieltischen gesellen und gemeinsam in Spielwelten eintauchen! Auch andere Spiele sind willkommen.
Italiano :
Ogni martedì sera dalle 20.00, unisciti ai tavoli di gioco di ruolo e immergiti in un mondo di divertimento! Sono benvenuti anche altri giochi.
Espanol :
Todos los martes por la tarde, a partir de las 20:00, únete a las mesas de rol y sumérgete en un mundo de diversión Otros juegos también son bienvenidos.
