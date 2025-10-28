LES MARDIS SOUS LES ETOILES Le Soler

LES MARDIS SOUS LES ETOILES

LES MARDIS SOUS LES ETOILES Le Soler mardi 28 octobre 2025.

LES MARDIS SOUS LES ETOILES

10 Rue des Iris Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 20:15:00
fin : 2025-10-28

Date(s) :
2025-10-28

Retrouvez les conférences mensuelles.
  .

10 Rue des Iris Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 05 02 53 

English :

Find out more about our monthly conferences.

German :

Finden Sie hier die monatlichen Konferenzen.

Italiano :

Per saperne di più sulle nostre conferenze mensili.

Espanol :

Más información sobre nuestras conferencias mensuales.

L’événement LES MARDIS SOUS LES ETOILES Le Soler a été mis à jour le 2025-10-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME