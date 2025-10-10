LES MARDIS SOUS LES ETOILES Le Soler
LES MARDIS SOUS LES ETOILES
10 Rue des Iris Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Début : 2026-06-23 20:15:00
fin : 2026-06-23
2026-06-23
Retrouvez les conférences mensuelles.
10 Rue des Iris Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 05 02 53
English :
Find out more about our monthly conferences.
German :
Finden Sie hier die monatlichen Konferenzen.
Italiano :
Per saperne di più sulle nostre conferenze mensili.
Espanol :
Más información sobre nuestras conferencias mensuales.
L’événement LES MARDIS SOUS LES ETOILES Le Soler a été mis à jour le 2025-10-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME