Côtes-d’Armor

Les Mardis Têtus | « Les Passantes » / Cie Mi-Figue
Square de la Fontaine
Rostrenen
Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-15 11:30:00

fin : 2025-07-15 12:30:00

2025-07-15

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

« Les Passantes » / Cie Mi-Figue

Les passantes est un trio tout terrain pour deux danseuses et un poste radio-cassette. Le spectacle s’articule autour de la chanson française des années 60 à 90 et mélange les esthétiques de la danse contemporaine et de la langue des signes. Accoudé au comptoir, on rêve d’évasion, on parle d’amour avec les mains et les pieds, parfois sur un ton moqueur, parfois grave mais toujours avec poésie. Spectacle tout public.

Lola Volson & Morgan Loy danse, langue des signes

Photo Karim Derradji

Gratuit.

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

