Les Marées du levant- Les Marées de Lectures salle des fêtes Dolus-d’Oléron

Les Marées du levant- Les Marées de Lectures

salle des fêtes Salle des fêtes de Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

2026-04-14

L’association Marées de Lectures invite le public de Marennes Oléron à découvrir les cultures asiatiques avec la semaine “Marées du Levant”. L’île devient un espace de curiosité, de partage et de transmission.

salle des fêtes Salle des fêtes de Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mareesdelectures@gmail.com

English : Les Marées du levant- Asian art and literature

The Marées de Lectures association invites the public of Marennes Oléron to discover Asian cultures with the Marées du Levant week. The island becomes a place of curiosity, sharing and transmission.

