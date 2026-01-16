Les Marées du levant- Les Marées de Lectures salle des fêtes Dolus-d’Oléron
Les Marées du levant- Les Marées de Lectures salle des fêtes Dolus-d’Oléron mardi 14 avril 2026.
Les Marées du levant- Les Marées de Lectures
salle des fêtes Dolus-d'Oléron
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
2026-04-14
L’association Marées de Lectures invite le public de Marennes Oléron à découvrir les cultures asiatiques avec la semaine “Marées du Levant”. L’île devient un espace de curiosité, de partage et de transmission.
salle des fêtes Salle des fêtes de Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mareesdelectures@gmail.com
English : Les Marées du levant- Asian art and literature
The Marées de Lectures association invites the public of Marennes Oléron to discover Asian cultures with the Marées du Levant week. The island becomes a place of curiosity, sharing and transmission.
L’événement Les Marées du levant- Les Marées de Lectures Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes