Les Margot-La-Fées Bâtiment à Modeler Rennes Samedi 29 novembre, 11h00 Gratuit et sans réservation

Spectacle jeune public

**La Compagnie TOUDINCOU! vous invite à sa sortie de résidence le 29 Novembre à 11h au BAM!**

**Spectacle gratuit et sans réservation. À partir de 7 ans. Le Bâtiment à Modeler (BAM), 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes.**

À propos du spectacle:

Oubliez les fées sages des contes de princesses. Dans les chemins creux de Haute-Bretagne, une voix oubliée surgit de la brume : celle de la fée Margot. Espiègle, revêche et imprévisible, cette figure locale n’est ni tout à fait bonne, ni tout à fait méchante.

Pour échapper à l’oubli, elle impose sa compagnie et ses histoires à deux musiciens égarés. Au fil de récits tantôt merveilleux, tantôt effrayants, elle se révèle tour à tour bâtisseuse d’églises, jeteuse de sorts ou bonne fée maraine, refusant les catégories simplistes.

Portée par une musique vivante, cette aventure est une veillée moderne. Elle plonge le public dans un monde où les fées, loin des royaumes lointains, vivent parmi les paysans et les lavandières, et où la magie opère dès lors qu’on accepte de tendre l’oreille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T12:00:00.000+01:00

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine