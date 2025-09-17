Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 17 septembre de 10h30 à 11h

pour les enfants de 0 à 3 ans

salle d’animation (niveau +1)

entrée libre dans la limite des places disponibles

Un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder, à toucher, à feuilleter. Un moment d’échange à partager avec sa maman, son papa, sa nounou, sa grand mère…

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/