Les Margotins Théâtre représentations 2026 Salle des fêtes Manigod
Les Margotins Théâtre représentations 2026 Salle des fêtes Manigod dimanche 29 mars 2026.
Les Margotins Théâtre représentations 2026
Salle des fêtes 229 route de Thônes Manigod Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
Les acteurs sont en pleine préparation de la prochaine pièce
Bienvenue à Teal Peak, comédie en 2 actes écrite par Angélique ASSIER, dont voici le résumé
.
Salle des fêtes 229 route de Thônes Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 93 80 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Margotins Théâtre: performances 2026
The actors are busy preparing for their next play:
Welcome to Teal Peak, a two-act comedy written by Angélique ASSIER, summarized as follows:
L’événement Les Margotins Théâtre représentations 2026 Manigod a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Manigod