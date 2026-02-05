Les Margotins Théâtre représentations 2026 Salle des fêtes Manigod

Les Margotins Théâtre représentations 2026

Salle des fêtes 229 route de Thônes Manigod Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Les acteurs sont en pleine préparation de la prochaine pièce



Bienvenue à Teal Peak, comédie en 2 actes écrite par Angélique ASSIER, dont voici le résumé

.

Salle des fêtes 229 route de Thônes Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 93 80 74

English : Les Margotins Théâtre: performances 2026

The actors are busy preparing for their next play:



Welcome to Teal Peak, a two-act comedy written by Angélique ASSIER, summarized as follows:

