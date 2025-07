Les Marguerites Musicales Epfig

Les Marguerites Musicales Epfig samedi 2 août 2025.

Les Marguerites Musicales

84 Rue Sainte-Marguerite Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-30 2025-09-07

Au programme, une série de concerts qui saura ravir tous les goûts. Des artistes de talent, allant de musiciens classiques à des groupes de musique plus contemporaine, s’y produiront. Chaque concert promet d’être une expérience inoubliable, mêlant passion, émotion et convivialité.

« Les Marguerites Musicales » : un événement incontournable !

Les « Amis de la Chapelle » sont heureux de vous inviter à leurs concerts estivaux à la Chapelle Sainte-Marguerite, un événement culturel majeur qui illuminera votre été 2025. Cette année, nous célébrons non seulement la beauté de la musique, mais également un moment historique, car la Chapelle fête son Millénaire le Dimanche 20 juillet 2025.

Son architecture pittoresque et son atmosphère paisible en font un cadre idéal pour apprécier des performances musicales de qualité. « Les Marguerites Musicales » sont devenues une tradition annuelle, offrant à la communauté une chance unique de profiter de concerts variés dans un cadre enchanteur.

Au programme, une série de concerts qui saura ravir tous les goûts. Des artistes de talent, allant de musiciens classiques à des groupes de musique plus contemporaine, s’y produiront. Chaque concert promet d’être une expérience inoubliable, mêlant passion, émotion et convivialité.

Les Amis de la Chapelle vous convient donc à célébrer cet été culturel au sein de la Chapelle Sainte-Marguerite. Que vous soyez mélomane averti ou simplement à la recherche d’un moment « suspendu » dans ce lieu chargé d’histoire, cet événement est fait pour vous !

Célébrons ensemble le Millénaire de ce patrimoine vivant et laissez-vous emporter par la magie des concerts estivaux.

PROGRAMMATION 2025 :

Dimanche 8 juin 20h Renaud SCHMITT et Martine COLLEDANI (flûtes et poésie)

Samedi 28 juin 20h Varduhi TOROYAN (chant lyrique et guitare)

Samedi 5 juillet 20h « OPEN TRIO » (Pop, Jazz)

Samedi 12 juillet 20h « Duo Dji » (Guitares jazz et +)

Dimanche 20 juillet dès 10h Fête du MILLÉNAIRE de la CHAPELLE Messe en plein air, animations musicales et théâtrales, repas sur réservation – 18h Concert de Pauline HAAS (harpe)

Samedi 2 août 20h Lisa Erbès (Bach et ses invités)

Samedi 30 août 20h « Les Epfigeois(es) »

Dimanche 7 septembre 17h Anne SCHLICK et Monica HAUG (chant baroque, théorbe, nyckelharpa)

Entrée libre Réservation conseillée pour les concerts au 06.44.30.19.51 0 .

84 Rue Sainte-Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 62 77 07 beat.pierrot@wanadoo.fr

English :

The program includes a series of concerts to suit all tastes. Talented artists, ranging from classical musicians to more contemporary groups, will perform. Each concert promises to be an unforgettable experience, combining passion, emotion and conviviality.

German :

Auf dem Programm steht eine Reihe von Konzerten, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Es treten talentierte Künstler auf, die von klassischen Musikern bis hin zu zeitgenössischen Musikgruppen reichen. Jedes Konzert verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, das Leidenschaft, Emotionen und Geselligkeit miteinander verbindet.

Italiano :

Il programma prevede una serie di concerti per tutti i gusti. Si esibiranno artisti di talento, da musicisti classici a gruppi più contemporanei. Ogni concerto promette di essere un’esperienza indimenticabile, che unisce passione, emozione e convivialità.

Espanol :

El programa incluye una serie de conciertos para todos los gustos. Actuarán artistas de talento, desde músicos clásicos hasta grupos más contemporáneos. Cada concierto promete ser una experiencia inolvidable, que combina pasión, emoción y convivencia.

L’événement Les Marguerites Musicales Epfig a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme du pays de Barr