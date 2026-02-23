Les Marie(s) La HD thérapie en chansons Fondettes

Les Marie(s) La HD thérapie en chansons

Rue Fernand Bresnier Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01 21:45:00

Date(s) :

2026-05-01

Spectacle musical et burlesque

Dans ce spectacle les Marie(s) HD ont une envie commune, celle de vous thérapiser … car oui même si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. En effet , la HD thérapie consistera en 74 minutes de chansons curatives en tout genre… des drôles, des gaies, des bêtes, des moches, des douces, des engagées, des pépites, des découvertes, des chansons récentes, des chansons vieilles et aussi un ou deux de leur tube! Et bien sûr des chansons participatives car pour guérir, il faut de l’engagement, de l’investissement, du don de soi… vos thérapeutes ne pourront pas tout faire toutes seules! Elles vous attendent nombreux… cœur avec les doigts! 22 .

Rue Fernand Bresnier Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 75 20 artsetpatrimoine37@gmail.com

English :

Musical and burlesque show

