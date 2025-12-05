Les Marinades de Recou’ Place Henri Ansquer Brest
Les Marinades de Recou’ Place Henri Ansquer Brest vendredi 5 décembre 2025.
Les Marinades de Recou’
Place Henri Ansquer Bas de la rue de la Porte Brest Finistère
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-05 2025-12-06
A la fois un marché de créateurs, à la fois un festival, c’est une grand fête de quartier, avec des concerts, des animations… Une déclaration d’amour à notre quartier de Recouvrance.
Tout public.
Accès libre. .
Place Henri Ansquer Bas de la rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne
