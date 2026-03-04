Les Marionnettes de l’égalité, Médiathèque de Fives, Lille
Les Marionnettes de l’égalité, Médiathèque de Fives, Lille mardi 31 mars 2026.
Les Marionnettes de l’égalité Mardi 31 mars, 17h00 Médiathèque de Fives Nord
Entrée libre
Les Marionnettes de l’Égalité
Dès le plus jeune âge, les enfants sont confronté·es à des stéréotypes liés au genre, souvent transmis de manière implicite. Les Marionnettes de l’Égalité proposent d’ouvrir le dialogue et de questionner ces représentations à travers un spectacle ludique, pédagogique et accessible.
Porté par un binôme de marionnettistes, le spectacle se compose de quatre saynètes abordant, avec humour et sensibilité, différentes thématiques liées à l’égalité entre les filles et les garçons.
Un temps d’échange avec les enfants prolonge le spectacle.
Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France
Les Zéfirottes – Montreuil
Association « Dans Le Genre Égales »