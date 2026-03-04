Les Marionnettes de l’égalité, Médiathèque de Lille Sud, Lille

Les Marionnettes de l’égalité Vendredi 3 avril, 17h00 Médiathèque de Lille Sud Nord

Entrée libre

Les Marionnettes de l’Égalité

Dès le plus jeune âge, les enfants sont confronté·es à des stéréotypes liés au genre, souvent transmis de manière implicite. Les Marionnettes de l’Égalité proposent d’ouvrir le dialogue et de questionner ces représentations à travers un spectacle ludique, pédagogique et accessible.

Porté par un binôme de marionnettistes, le spectacle se compose de quatre saynètes abordant, avec humour et sensibilité, différentes thématiques liées à l’égalité entre les filles et les garçons.

Un temps d’échange avec les enfants prolonge le spectacle.

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l'asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Les Zéfirottes – Montreuil

Association « Dans Le Genre Égales »