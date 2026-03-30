Les Marmandises éclairées Hologramme en folie ! Rue de la République Marmande

Les Marmandises éclairées Hologramme en folie !

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez découvrir comment créer vos propres hologrammes de différentes manières et bluffer vos parents et amis !

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Atelier à partir de 7 ans (accompagné d’un adulte si plus jeune).

Inscriptions obligatoires places limitées. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Les Marmandises éclairées Hologramme en folie !

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L’événement Les Marmandises éclairées Hologramme en folie ! Marmande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne