Les Marmandises éclairées Hologramme en folie ! Rue de la République Marmande
Les Marmandises éclairées Hologramme en folie ! Rue de la République Marmande mercredi 15 avril 2026.
Les Marmandises éclairées Hologramme en folie !
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez découvrir comment créer vos propres hologrammes de différentes manières et bluffer vos parents et amis !
Venez découvrir comment créer vos propres hologrammes de différentes manières et bluffer vos parents et amis !
Atelier à partir de 7 ans (accompagné d’un adulte si plus jeune).
Inscriptions obligatoires places limitées. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Marmandises éclairées Hologramme en folie !
Come and discover how to create your own holograms in a variety of ways, and impress your friends and family!
L’événement Les Marmandises éclairées Hologramme en folie ! Marmande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne