Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Mercredi 20 août, rendez-vous au jardin de la médiathèque pour une matinée pleine de surprises scientifiques. Petits et grands sont invités à explorer les sciences de façon originale et amusante à travers une série d’expériences ludiques explosions (sans danger !), loto des oiseaux, ascenseur à eau, ballon musical, bulles de savon géantes et bien d’autres curiosités étonnantes. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Les Marmandises éclairées « Venez les découvrir ! »

On Wednesday August 20, join us in the mediatheque garden for a morning full of scientific surprises.

German :

Am Mittwoch, den 20. August, treffen wir uns im Garten der Mediathek zu einem Vormittag voller wissenschaftlicher Überraschungen.

Italiano :

Mercoledì 20 agosto, recatevi nel giardino della mediateca per una mattinata ricca di sorprese scientifiche.

Espanol : Les Marmandises éclairées « Venez les découvrir ! »

El miércoles 20 de agosto, acérquese al jardín de la mediateca para disfrutar de una mañana llena de sorpresas científicas.

