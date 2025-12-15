Les Marmottines médiathèque Bassens

Les Marmottines Mercredi 14 janvier 2026, 10h30 médiathèque Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-14T10:30:00+01:00 – 2026-01-14T11:00:00+01:00

Fin : 2026-01-14T10:30:00+01:00 – 2026-01-14T11:00:00+01:00

Du grenier au garage, visitons ensemble toutes les pièces de la maison ! Des histoires rigolotes et pleines de surprises vous attendent !

Une découverte de la vie du quotidien en comptines et en musique.

inscription et réservation en ligne

+ d’infos

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

médiathèque rue du 8 mai 1945 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557808178 »}] [{« link »: « https://mediatheque.ville-bassens.fr/inscription-evenement?eventId=177&repetitionId=266&return=aHR0cHM6Ly9tZWRpYXRoZXF1ZS52aWxsZS1iYXNzZW5zLmZyL2FuaW1hdGlvbnMvbGVzLW1hcm1vdHRpbmVzLTQ= »}, {« link »: « mailto:mediatheque@ville-bassens.fr »}]

La maison se raconte ! Mais que se passe-t-il dans la cuisine, la salle de jeu ou la chambre ? lecture musique