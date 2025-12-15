Les Marmottines médiathèque Bassens
Les Marmottines médiathèque Bassens mercredi 14 janvier 2026.
Les Marmottines Mercredi 14 janvier 2026, 10h30 médiathèque Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-14T10:30:00+01:00 – 2026-01-14T11:00:00+01:00
Fin : 2026-01-14T10:30:00+01:00 – 2026-01-14T11:00:00+01:00
Du grenier au garage, visitons ensemble toutes les pièces de la maison ! Des histoires rigolotes et pleines de surprises vous attendent !
Une découverte de la vie du quotidien en comptines et en musique.
inscription et réservation en ligne
+ d’infos
05 57 80 81 78
mediatheque@ville-bassens.fr
médiathèque rue du 8 mai 1945 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557808178 »}] [{« link »: « https://mediatheque.ville-bassens.fr/inscription-evenement?eventId=177&repetitionId=266&return=aHR0cHM6Ly9tZWRpYXRoZXF1ZS52aWxsZS1iYXNzZW5zLmZyL2FuaW1hdGlvbnMvbGVzLW1hcm1vdHRpbmVzLTQ= »}, {« link »: « mailto:mediatheque@ville-bassens.fr »}]
La maison se raconte ! Mais que se passe-t-il dans la cuisine, la salle de jeu ou la chambre ? lecture musique