Les Marmottines Médiathèque La Ruche Sens

Les Marmottines

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Début : 2026-01-07 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-03

Des histoires et des comptines, pour les p’tites oreilles de 0 à 3 ans. Venez partager un moment parent enfant ! .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 bibliothequeannexe@mairie-sens.fr

