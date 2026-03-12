Les Marmouzeries de Printemps

Espace Ste-Anne Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Plongez dans une journée festive et rafraîchissante sur le thème de l’eau. Spectacles, déambulation, jeux, ateliers et animations rythmeront ce temps fort familial. De la poésie des bulles aux défis sur la terre ferme, laissez-vous porter par des aventures aquatiques pour petits et grands !

10:00 & 11:00 Spectacle Le Bain de Barbadiva .

14:00 Déambulation La migration aquatique .

15:00 Animations en accès libre Jeux & défis autour de l’eau .

17:00 Spectacle Les croisières Bernika . .

Espace Ste-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Marmouzeries de Printemps Lannion a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose