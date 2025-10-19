Les Marquis Loudun

Les Marquis

Les Marquis Loudun samedi 25 avril 2026.

Les Marquis liberté, égalité et privilèges de E. Buffet

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Au cours de leur voyage, les deux marquis traversent des quiproquos, des trahisons et des débats politiques. Leur amitié est mise à l’épreuve, et leur aventure se transforme en un road-movie théâtral mêlant costumes d’époque, humour déjanté et références anachroniques à la société contemporaine.
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso   .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Marquis liberté, égalité et privilèges de E. Buffet

L’événement Les Marquis liberté, égalité et privilèges de E. Buffet Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais