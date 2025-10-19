Les Marquis Loudun
Les Marquis Loudun samedi 25 avril 2026.
Les Marquis liberté, égalité et privilèges de E. Buffet
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Au cours de leur voyage, les deux marquis traversent des quiproquos, des trahisons et des débats politiques. Leur amitié est mise à l'épreuve, et leur aventure se transforme en un road-movie théâtral mêlant costumes d'époque, humour déjanté et références anachroniques à la société contemporaine.
N'oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
English : Les Marquis liberté, égalité et privilèges de E. Buffet
