Duttlenheim

Les Martiniz à la Clé des Po’potes

44 rue du Général de Gaulle Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Martiniz reviennent avec plaisir dans ce restaurant savoureux sous tous les aspects une cuisine sublime dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Il n’en faut pas plus au Martiniz pour rééditer dans ce bel écrin qu’ils sauront ambiancer à leur manière dans une ambiance acoustique et festive !

Ce duo acoustique navigue sans frontières entre classiques internationaux et incontournables français, revisités avec énergie, simplicité et personnalité. Guillaume et Matthieu, deux guitaristes complices, proposent un live généreux, vivant et plein d’émotion .

44 rue du Général de Gaulle Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 98 18 10 contact@lacledespopotes.fr

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L’événement Les Martiniz à la Clé des Po’potes Duttlenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig