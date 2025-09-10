Les Masterclass de l’Olivier Restaurant l’Olivier Pertuis

Mercredi 10 septembre 2025 de 15h à 17h30.

Mercredi 17 septembre 2025 de 15h à 17h30.

Mercredi 24 septembre 2025 de 15h à 17h30.

Mercredi 1er octobre 2025 de 15h à 17h30. Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : – – 70 EUR

Une expérience exclusive



Vivez un moment unique dans les coulisses de l’Olivier !



Chaque mercredi après-midi, partagez 2 heures privilégiées avec le Chef Christophe Pulizzi, au cœur de sa cuisine, pour apprendre à réaliser une recette sur une thématique

Chaque mercredi après‑midi, partagez 2h30 privilégiées avec le Chef Christophe Pulizzi , au cœur de sa cuisine, pour apprendre à réaliser une recette selon une thématique choisie .

Sous ses conseils, vous travaillerez vos gestes façonnage, modelage… l’art de la cuisine

Et repartez fièrement avec votre propre création

Les rendez-vous de septembre

Mercredi 10 septembre Gnocchis, pâtes & ravioles

Mercredi 17 septembre Foie gras x Rougié

Mercredi 24 septembre Bouillabaisse

Mercredi 01 octobre Bûches de Noël

Tarif 70€ par personne

Horaires 15h → 17h30

Réservation obligatoire

Contact 04 90 79 19 30 / 06 66 71 15 45

communication@sevanparchotel.com

Adresse

Restaurant l’Olivier

914 Route de la Bastidonne, 84120 Pertuis .

English :

An exclusive experience



Experience a unique moment backstage at the Olivier!



Every Wednesday afternoon, share 2 privileged hours with Chef Christophe Pulizzi, in the heart of his kitchen, to learn how to make a recipe on a specific theme

German :

Ein exklusives Erlebnis



Erleben Sie einen einzigartigen Moment hinter den Kulissen des Olivier!



Jeden Mittwochnachmittag können Sie zwei Stunden lang mit dem Chefkoch Christophe Pulizzi in seiner Küche verbringen und lernen, ein Rezept zu einem bestimmten Thema zuzubereiten

Italiano :

Un’esperienza esclusiva



Vivete un momento unico nel backstage dell’Olivier!



Ogni mercoledì pomeriggio, condividete 2 ore privilegiate con lo chef Christophe Pulizzi, nel cuore della sua cucina, per imparare a realizzare una ricetta su un tema specifico

Espanol :

Una experiencia exclusiva



¡Viva un momento único entre bastidores en el Olivier!



Cada miércoles por la tarde, comparta 2 horas privilegiadas con el Chef Christophe Pulizzi, en el corazón de su cocina, para aprender a elaborar una receta sobre un tema específico

