LES MASTERS DE FEU – HIPPODROME DE COMPIEGNE Compiegne

LES MASTERS DE FEU Début : 2025-09-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Réservation PMR contact@mastersdefeu.comLes Masters de Feu 2025, La Grande Finale du Master d’OrLe samedi 20 septembre 2025 à l’hippodrome de Compiègne.La Suisse, l’Allemagne et la Finlande vainqueurs des trois dernières éditions, reviennent pour s’affronter à grand renfort de feu d’artifice et tenter de remporter le tant convoité Master d’or !HorairesOuverture des portes à 17h00, début du spectacle à 20h, fin du spectacle à 23h30.Consignes de sécuritéL’acheteur est invité à se renseigner sur les dispositions de sécurité mis en place pour l’événement sur le site de l’organisateur.Sont totalement interdits sur le site de l’hippodrome :•Bâches en plastique, chaises pliantes, tabourets pliants, repose dos pliant, fauteuils gonflables, table pliantes… Aucune dérogation même avec carte PMR•Trépieds et pieds photos (sauf accréditations presse et photographe),•Glacières, tout type et toute taille•Tous les objets tranchants (couteaux, sécateurs, ciseaux, baguettes, canifs…)•Bouteilles en verres et gourdes (gourdes métalliques de 1L et plus)•Pique-nique et alcool forts. (Les collations légères sont autorisées.)L’organisateur peut modifier cette liste sans préavis pour des raisons de sécurité.Pas de vestiaires ni de consignes sur site.Attention, tout achat est définitif, non annulable et non remboursable.

HIPPODROME DE COMPIEGNE AV. DU BARON ROGER DE SOULTRAIT 60200 Compiegne 60