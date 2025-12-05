Les Mathes en Scènes Bayzic Gospel COMPLET Espace Multi-Loisirs Les Mathes
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 21:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Concert de Bayzic Gospel aux Mathes (CONCERT COMPLET)
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
English :
Bayzic Gospel concert in Les Mathes (SOLD OUT CONCERT)
German :
Konzert von Bayzic Gospel in Les Mathes (AUSGEBUCHTES KONZERT)
Italiano :
Concerto di Bayzic Gospel a Les Mathes (CONCERTO SOLD OUT)
Espanol :
Concierto de Bayzic Gospel en Les Mathes (CONCIERTO AGOTADO)
L’événement Les Mathes en Scènes Bayzic Gospel COMPLET Les Mathes a été mis à jour le 2025-11-20 par Mairie Les Mathes La Palmyre