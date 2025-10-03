Les matinales de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

Les matinales de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 09:30 – 11:00

Gratuit : oui Tout public

Venez rencontrer les porteurs des projets :- « Dream and Fitness » du lieu à réinventer de Nantes Nord- Le café des habitant.tes de Nantes NordUn temps convivial pour se rencontrer, échanger et découvrir la programmation du mois. Ouvert aux habitants, bénévoles associatifs et professionnels.

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300