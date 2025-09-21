Les matinales de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

Les matinales de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes vendredi 6 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 09:30 – 11:00

Gratuit : oui Tout public

Venez découvrir les aides au départ en vacances avec la CAF, l’ACCOORD, L’EclectC, Vacances et Famille.Un temps convivial pour se rencontrer, échanger et découvrir la programmation du mois. Ouvert aux habitants, bénévoles associatifs et professionnels.

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300