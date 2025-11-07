Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les matinales de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Les matinales de La Mano Vendredi 7 novembre, 09h30 Maison de quartier de La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T09:30:00 – 2025-11-07T11:00:00
Un temps convivial pour se rencontrer, échanger et découvrir la programmation du mois. Ouvert aux habitants, bénévoles associatifs et professionnels.

Maison de quartier de La Mano 3 rue eugène Thomas 44300 nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger autour d’un café à la maison de quartier. partages convivialité