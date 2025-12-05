Les matinales de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

Les matinales de La Mano Vendredi 5 décembre, 09h30 Maison de quartier de La Mano Loire-Atlantique

Un temps convivial pour se rencontrer, échanger et découvrir la programmation du mois. Ouvert aux habitants, bénévoles associatifs et professionnels.

Maison de quartier de La Mano 3 rue eugène Thomas 44300 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez échanger autour d’un café à la maison de quartier. partages convivialité