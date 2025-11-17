Les Matinales de l’Industrie – France Travail Jouhaux & SUPPLAY Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Clermont-Ferrand

Les Matinales de l’Industrie – France Travail Jouhaux & SUPPLAY Lundi 17 novembre, 07h45 Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T07:45:00 – 2025-11-17T11:00:00

Fin : 2025-11-17T07:45:00 – 2025-11-17T11:00:00

Dans le cadre de notre semaine thématique INDUSTRIE venez rencontrer les chargés de recrutement de SUPPLAY sur des postes non qualifiés à très qualifiés dans le secteur de l’industrie.

Entretiens individuels, amenez votre CV actualisé. Vous pouvez vous présenter à l’agence entre 8h45 et 12h00.

Clermont-Ferrand – Agence CLERMONT NORD 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

