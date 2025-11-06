Les Matinales de l’Intérim avec ADEVA Vitré Vitré – Agence VITRE Vitré

Les Matinales de l’Intérim avec ADEVA Vitré Vitré – Agence VITRE Vitré jeudi 6 novembre 2025.

Les Matinales de l’Intérim avec ADEVA Vitré Jeudi 6 novembre, 09h00 Vitré – Agence VITRE Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T12:00:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T12:00:00

Vous rencontrez les recruteurs de l’agence ADEVA Intérim dans les locaux de France Travail à Vitré. Adeva Intérim recherche des profils divers pour ses ENTREPRISES adhérentes dans les secteurs dominants: Construction, Bâtiment, Travaux Publics, Logistique, Industrie..

Entrée libre à partir de 9h jusqu’à 12h.

Merci de vous munir de votre CV actualisé, pour échanger sur votre profil et les postes à pouvoir.

Vitré – Agence VITRE 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/418393 »}]

Vous rencontrez les recruteurs de l’agence ADEVA Intérim dans les locaux de France Travail à Vitré. La semaine de l’industrie #TousMobilisés