Les Matinales de l’Intérim avec AXIA – Agence RENNES EST Rennes, 20 mai 2025, Rennes.

Les Matinales de l’Intérim avec AXIA Agence RENNES EST Rennes Mardi 20 mai, 11h00

Vous rencontrez les recruteurs de l’agence AXIA – Intérim dans les locaux de France Travail à Rennes Est AXIA recherche des profils divers pour ses ENTREPRISES adhérentes dans les secteurs domin…

Vous rencontrez les recruteurs de l’agence AXIA – Intérim dans les locaux de France Travail à Rennes Est AXIA recherche des profils divers pour ses ENTREPRISES adhérentes dans les secteurs dominants: Construction, Bâtiment, Transport, Logistique, Espaces verts.

Merci de vous munir de votre CV actualisé pour échanger sur votre profil et les postes à pouvoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-20T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-20T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/441398

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine