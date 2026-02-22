Les Matinales La Ludothèque Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Découvrez ensemble un jouet ou une situation ludique, comprenez son impact sur le développement de votre enfant et observez-le dans ses expérimentations !Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.Accès libre dans la limite des places disponibles.

La Ludothèque Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 93



