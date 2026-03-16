Les Matinales pour Entreprendre – Créer, structurer, financer son projet d’association ou d’entreprise engagée Entreprise La Courtoise Brignoles Mardi 24 mars, 10h00 sur inscription

Les Matinales pour Entreprendre – Créer, structurer, financer son projet d’association ou d’entreprise engagée avec HEC Paris

Vous portez un projet à impact en Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur et vous souhaitez le structurer, le professionnaliser ou le financer ?

Les Matinales Pour Entreprendre est l’événement qui va vous permettre de rencontrer les réseaux pouvant vous aider à financer votre projet d’association ou d’entreprise engagée !

En partenariat avec HEC Paris, cet événement est co-organisé par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur | Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale solidaire, FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, l’Accélérateur ESS de HEC, Inter-Made et Les SCOP & SCIC PACA Corse s’inscrit dans le cadre du dispositif Mon Projet d’Entreprise ESS, financé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et cofinancé par l’Union européenne.

Au programme :

Présentation de LA COURTOISE-RESSOURCERIE par Christophe Delpuech, l’un de ses fondateurs.

Atelier participatif pour faire connaissance et découvrir de manière interactive les dispositifs d’accompagnement et de financement proposés par le collectif d’opérateurs de Mon Projet d’Entreprise ESS.

Témoignage d’un entrepreneur ayant bénéficié de l’accompagnement collectif de plusieurs structures du réseau.

Mardi 24 Mars

Brignoles – Entreprise La Courtoise – D12 Rte de Camps, 83170 Brignoles

Entrée libre sur inscription

Venez découvrir comment transformer vos idées en projets concrets au service de votre territoire !

#EntrepreneuriatSocial #HECParis #Impact #ESS #Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T12:00:00.000+01:00

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Entreprise La Courtoise D12 Rte de Camps, 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var



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