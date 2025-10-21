LES MATINALES TRANSMISSION REPRISE Mayenne
Début : 2025-10-21 08:30:00
fin : 2025-10-21 10:00:00
2025-10-21
La CCI de la Mayenne, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, vous invite à participer au Mois de la Transmission Reprise d’entreprises, une série d’événements pour échanger avec des experts et des entrepreneurs du territoire.
3 événements complémentaires pour échanger avec des experts et des entrepreneurs du territoire, et permettre d’aborder les enjeux de la transmission d’entreprise sous différents formats.
1 date se déroulera à Mayenne Mardi 21 octobre 2025 8h30 10h
sur inscription .
Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
The CCI de la Mayenne, in partnership with the Chambre de Métiers et de l’Artisanat, invites you to take part in the Mois de la Transmission ? Reprise d?entreprises, a series of events for discussion with local experts and entrepreneurs.
German :
Die Industrie- und Handelskammer Mayenne lädt Sie in Partnerschaft mit der Handwerkskammer zum Monat der Unternehmensübergabe ? Reprise d’entreprises , einer Reihe von Veranstaltungen, bei denen Sie sich mit Experten und Unternehmern aus der Region austauschen können.
Italiano :
La CCI de la Mayenne, in collaborazione con la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, vi invita a partecipare al Mois de la Transmission ? Reprise d’entreprises, una serie di eventi in cui potrete confrontarvi con esperti e imprenditori locali.
Espanol :
La CCI de la Mayenne, en colaboración con la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le invita a participar en el Mois de la Transmission ? Reprise d’entreprises, una serie de actos en los que podrá hablar con expertos y empresarios locales.
