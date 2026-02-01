Les matinées à la ferme Récréa Ferme GAEC CARIMALO Cléguérec

Les matinées à la ferme

Récréa Ferme GAEC CARIMALO 22 Quélénesse Cléguérec Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Les matinées à la ferme à partir de 10h avec traite d’une vache, visite de la ferme et soins aux animaux.

Sur réservation uniquement par sms .

Récréa Ferme GAEC CARIMALO 22 Quélénesse Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 78 03 47 76

