Les Matinées Café du BIJ Chartres

Les Matinées Café du BIJ Chartres vendredi 22 août 2025.

Les Matinées Café du BIJ

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Envie de découvrir le rôle et les missions du BIJ ? Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous êtes les bienvenus !

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Would you like to find out more about the BIJ’s role and missions? Whether you’re a professional or an individual, you’re welcome!

German :

Haben Sie Lust, die Rolle und die Aufgaben des BIJ kennenzulernen? Egal, ob Sie ein Fachmann oder eine Privatperson sind, Sie sind herzlich willkommen!

Italiano :

Volete saperne di più sul ruolo e sulle missioni della BIJ? Che siate professionisti o privati, siete i benvenuti!

Espanol :

¿Desea saber más sobre el papel y las misiones del BIJ? Tanto si eres profesional como particular, ¡eres bienvenido!

L’événement Les Matinées Café du BIJ Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES