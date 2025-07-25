Les Matinées Café du BIJ Chartres

Les Matinées Café du BIJ

Les Matinées Café du BIJ Chartres vendredi 22 août 2025.

Les Matinées Café du BIJ

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-22
fin : 2025-08-22

Date(s) :
2025-08-22

Envie de découvrir le rôle et les missions du BIJ ? Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous êtes les bienvenus !
  .

32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Would you like to find out more about the BIJ’s role and missions? Whether you’re a professional or an individual, you’re welcome!

German :

Haben Sie Lust, die Rolle und die Aufgaben des BIJ kennenzulernen? Egal, ob Sie ein Fachmann oder eine Privatperson sind, Sie sind herzlich willkommen!

Italiano :

Volete saperne di più sul ruolo e sulle missioni della BIJ? Che siate professionisti o privati, siete i benvenuti!

Espanol :

¿Desea saber más sobre el papel y las misiones del BIJ? Tanto si eres profesional como particular, ¡eres bienvenido!

L’événement Les Matinées Café du BIJ Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES