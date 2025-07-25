Les Matinées Café du BIJ Chartres
Les Matinées Café du BIJ Chartres vendredi 22 août 2025.
Les Matinées Café du BIJ
32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir
Envie de découvrir le rôle et les missions du BIJ ? Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous êtes les bienvenus !
32 Boulevard Adelphe Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
Would you like to find out more about the BIJ’s role and missions? Whether you’re a professional or an individual, you’re welcome!
German :
Haben Sie Lust, die Rolle und die Aufgaben des BIJ kennenzulernen? Egal, ob Sie ein Fachmann oder eine Privatperson sind, Sie sind herzlich willkommen!
Italiano :
Volete saperne di più sul ruolo e sulle missioni della BIJ? Che siate professionisti o privati, siete i benvenuti!
Espanol :
¿Desea saber más sobre el papel y las misiones del BIJ? Tanto si eres profesional como particular, ¡eres bienvenido!
