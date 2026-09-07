UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montélimar

Les matinées de la ludothèque Place de Provence Montélimar

mercredi 21 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de Provence
Adresse
Musée d'art contemporain
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Les matinées de la ludothèque

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29

Pour les vacances de la Toussaint, la Ludothèque et son équipe, s’installent au MAC avec leurs valises pleines de jeux !
  .

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the All Saints’ Day break, the Ludothèque and its team are setting up shop at the MAC with their suitcases full of games!

L’événement Les matinées de la ludothèque Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)