Les matinées de la ludothèque Place de Provence Montélimar
mercredi 21 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les matinées de la ludothèque
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29
Pour les vacances de la Toussaint, la Ludothèque et son équipe, s’installent au MAC avec leurs valises pleines de jeux !
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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46
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English :
For the All Saints’ Day break, the Ludothèque and its team are setting up shop at the MAC with their suitcases full of games!
L’événement Les matinées de la ludothèque Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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