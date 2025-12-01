Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan samedi 20 décembre 2025.
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Rendez-vous à la Médiathèque, le samedi de 10h à 12h
Tout public, entrée libre
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
English :
Board Games Matinées
Meet at the Médiathèque, Saturday from 10am to 12pm
Open to all, free admission
Come and discover new board games and share a convivial moment together!
German :
Die Matinées der Gesellschaftsspiele
Treffpunkt in der Mediathek, samstags von 10 bis 12 Uhr
Für alle Altersgruppen, freier Eintritt
Entdecken Sie neue Gesellschaftsspiele und verbringen Sie gemeinsam einen geselligen Moment!
Italiano :
Mattinate di giochi da tavolo
Appuntamento alla Médiathèque, sabato dalle 10.00 alle 12.00
Aperto a tutti, ingresso libero
Venite a scoprire nuovi giochi da tavolo e a condividere un momento di divertimento insieme!
Espanol :
Mañanas de juegos de mesa
Cita en la Mediateca, el sábado de 10.00 a 12.00 horas
Abierto a todos, entrada gratuita
¡Venga a descubrir nuevos juegos de mesa y a compartir un momento de diversión juntos!
