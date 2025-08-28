Les matins bambins Le Jardin de la Perrine Laval

Les matins bambins Le Jardin de la Perrine

Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne

Début : 2025-08-28 10:00:00

fin : 2025-08-28 10:45:00

Les arbres de ce jardin ont une jolie histoire à nous conter… Tendons l’oreille et écoutons-les. Les sens en éveil, collectons des éléments naturels que nous nous amuserons à peindre. Le jardin est aussi un lieu de découvertes artistiques.

Animation proposée aux 0-6 ans

Le parcours est accessible aux poussettes .

Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr

English :

The trees in this garden have a lovely story to tell… Let’s listen to them. With our senses awakened, let’s collect natural elements and have fun painting them. The garden is also a place for artistic discovery.

German :

Die Bäume in diesem Garten haben uns eine schöne Geschichte zu erzählen… Lass uns die Ohren spitzen und ihnen zuhören. Sammeln wir mit wachen Sinnen natürliche Elemente, die wir mit viel Spaß malen können. Der Garten ist auch ein Ort für künstlerische Entdeckungen.

Italiano :

Gli alberi di questo giardino hanno una bella storia da raccontare… Ascoltiamoli. Con i sensi all’erta, raccogliamo gli elementi naturali e divertiamoci a dipingerli. Il giardino è anche un luogo di scoperta artistica.

Espanol :

Los árboles de este jardín tienen una bonita historia que contar… Escuchémoslos. Con los sentidos alerta, recojamos elementos naturales y divirtámonos pintándolos. El jardín también es un lugar para el descubrimiento artístico.

