Début : Jeudi 2025-07-17 09:30:00

fin : 2025-07-17 10:30:00

2025-07-17

Rejoignez-nous pour une séance d’abdos-fessiers tonifiante et dynamisante, idéale pour sculpter votre corps pendant vos vacances !

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com

English : Wellness mornings Abs and glutes workout Courchevel le Praz

Join us for a toning and energizing abs & glutes session, perfect for sculpting your body during your vacation!

German : Les matins bien-être Bauch- und Gesäßmuskeln- Courchevel le Praz

Begleiten Sie uns zu einem belebenden und dynamisierenden Bauch-Beine-Po-Training, das ideal ist, um Ihren Körper während Ihres Urlaubs zu formen!

Italiano : Mattinate di benessere Abdos fessiers- Courchevel le Praz

Unitevi a noi per una sessione di sit-up tonificante ed energizzante, ideale per scolpire il vostro corpo mentre siete in vacanza!

Espanol : Mañanas de bienestar Abdos fessiers- Courchevel le Praz

Únase a nosotros para una vigorizante y energética sesión de abdominales, ¡ideal para esculpir su cuerpo mientras está de vacaciones!

